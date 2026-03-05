Росавиация продлила рекомендацию не продавать билеты в страны Ближнего Востока

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Росавиация продлила до 14 марта действие рекомендации авиакомпаниям о приостановке продажи билетов в страны Ближнего Востока. Об этом сообщили в Минтрансе России.

"Речь идет о полетах из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ", – говорится в сообщении.

Мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.

Также уточняется, что российские и зарубежные авиакомпании с 2 по 4 марта выполнили 64 рейса из ОАЭ и Омана в Россию и вывезли 12,2 тысячи пассажиров.

Рейсы из стран Ближнего Востока выполняются в 8 городов – Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.

На 5 марта российские и иностранные авиакомпании запланировали еще 37 рейсов из стран Ближнего Востока. По данным министерства, ими планируется перевезти более 8 тысяч пассажиров из ОАЭ и Омана.

Для этого перевозчики намерены выполнить плановые нерегулярные рейсы, которые ранее были отменены или перенесены на другую дату из-за обострения ситуации в регионе.

В Минтрансе также сообщили, что воздушное пространство 6 государств Ближнего Востока остается закрытым. Это касается Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта. Частичные ограничения действуют в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли удар по Ирану. Ответом Исламской Республики послужили ракетные залпы по еврейскому государству, американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с текущими событиями Израиль, Иран и другие государства региона ввели ограничения на использование воздушного пространства. По имеющимся данным, около 50 тысяч российских граждан остаются в ближневосточных странах.