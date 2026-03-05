Форма поиска по сайту

05 марта, 18:05

Наука
IJHEH: употребление клубники, шпината и перца может повысить уровень пестицидов

Употребление клубники, шпината и перца может повысить уровень пестицидов в организме

Фото: depositphotos/5seconds

Присутствие в рационе питания клубники, шпината и сладкого перца может приводить к повышенному содержанию пестицидов в организме человека, выяснили ученые из Environmental Working Group. Результаты их работы опубликованы в журнале International Journal of Hygiene and Environmental Health (IJHEH).

"Наши результаты показывают, что уровень пестицидов в организме напрямую связан с тем, что мы едим", – заявила ведущий автор работы Алексис Темкин.

По словам Темкин, есть овощи и фрукты полезно для здоровья, но на них часто присутствуют следы от агрохимикатов. Попадая в организм, пестициды могут спровоцировать гормональные сбои, нарушить работу репродуктивной системы, вызвать проблемы в нервной системе детей и повысить риск развития рака.

Чтобы оценить влияние химикатов, ученые разработали специальный "индекс пищевого воздействия пестицидов". Он показывал, насколько часто на продуктах питания встречался определенный химикат, какой была его концентрация и насколько он опасен для человека. Согласно выводам исследования, больше всего пестицидов остается на клубнике, шпинате и сладком перце, поэтому у людей, которые часто их едят, выше уровень концентрации этих веществ в моче.

Информацию о содержании пестицидов в продуктах питания авторы работы получили из базы данных министерства сельского хозяйства США за 2013–2018 годы. Для оценки воздействия пестицидов использовались данных опросов о питании и анализы мочи участников национального исследования здоровья и питания, которое проводилось Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Ранее стало известно, что научный коллектив из США создал экспериментальную назальную вакцину, способную одновременно защищать от вирусов, бактерий и аллергенов. Препарат вводится в виде спрея в нос и стимулирует иммунитет в дыхательных путях, которые являются главными "воротами" для респираторных инфекций. Это позволяет ускорить защитную реакцию организма.

Диагностический набор для расшифровки всех генов человека разработали в России

