IJHEH: употребление клубники, шпината и перца может повысить уровень пестицидов

Фото: depositphotos/5seconds

Присутствие в рационе питания клубники, шпината и сладкого перца может приводить к повышенному содержанию пестицидов в организме человека, выяснили ученые из Environmental Working Group. Результаты их работы опубликованы в журнале International Journal of Hygiene and Environmental Health (IJHEH).

"Наши результаты показывают, что уровень пестицидов в организме напрямую связан с тем, что мы едим", – заявила ведущий автор работы Алексис Темкин.

По словам Темкин, есть овощи и фрукты полезно для здоровья, но на них часто присутствуют следы от агрохимикатов. Попадая в организм, пестициды могут спровоцировать гормональные сбои, нарушить работу репродуктивной системы, вызвать проблемы в нервной системе детей и повысить риск развития рака.

Чтобы оценить влияние химикатов, ученые разработали специальный "индекс пищевого воздействия пестицидов". Он показывал, насколько часто на продуктах питания встречался определенный химикат, какой была его концентрация и насколько он опасен для человека. Согласно выводам исследования, больше всего пестицидов остается на клубнике, шпинате и сладком перце, поэтому у людей, которые часто их едят, выше уровень концентрации этих веществ в моче.

Информацию о содержании пестицидов в продуктах питания авторы работы получили из базы данных министерства сельского хозяйства США за 2013–2018 годы. Для оценки воздействия пестицидов использовались данных опросов о питании и анализы мочи участников национального исследования здоровья и питания, которое проводилось Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

