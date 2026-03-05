Москалькова рассказала о возвращении домой бойца, которого ранее признали погибшим

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В рамках состоявшегося между Россией и Украиной обмена пленными домой вернется российский военный, которого ранее признали погибшим в зоне СВО. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на белорусско-украинской границе, куда привезли освобожденных бойцов.

Она также назвала момент возвращения российских военнослужащих домой удивительным.

Кроме того, Москалькова заявила, что российская и украинская стороны передали друг другу списки пропавших без вести и письма для пленных от их близких.

5 марта Россия и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200. Российские бойцы прибыли на территорию Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

В МИД России добавили, что 6 марта будут возвращены еще 300 военных. Это стало возможно благодаря договоренностям, которые были достигнуты в ходе трехсторонних переговоров России, США и Украины в Женеве.

