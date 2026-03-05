Форма поиска по сайту

05 марта, 23:40

Политика

Израиль объявил о переходе к следующему этапу военной кампании против Ирана

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир объявил о завершении первого этапа военной кампании против Ирана и переходе ко второй фазе. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства страны.

По словам генерала, на начальной стадии, которую он охарактеризовал как "неожиданную", израильским военным удалось завоевать превосходство в воздухе и подавить системы баллистических ракет Ирана.

Замир подчеркнул, что операция продолжается в заранее определенном темпе, однако отказался раскрывать детали грядущей фазы, пообещав новые "неожиданные приемы".

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Ракетным ударам подверглись крупнейшие города страны, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, якобы исходящей от правительства страны.

В результате этих ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур руководства Исламской Республики.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об ответной военной операции, атаковав объекты в Израиле и американские базы на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
