Бывший первый замглавы Минобороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Таким образом было удовлетворено соответствующее прошение следствия. В заключении экс-замминистра пробудет 1 месяц 29 суток.

О возбуждении уголовного дела против Цаликова стало известно 5 марта. Основанием для открытия производства стали материалы, собранные совместно ФСБ, следственным департаментом и ГУЭБиПК МВД России. Было установлено, что он создал преступное сообщество, участники которого в период с 2017 по 2024 год похищали бюджетные средства.

Кроме того, ему вменяется свыше 15 преступлений, среди которых 12 эпизодов растраты, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и 2 эпизода получения взятки. Совокупное обвинение грозит 20 годами колонии.