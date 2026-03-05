Форма поиска по сайту

05 марта, 18:59

Политика

Суд снова заочно приговорил телеведущую Лазареву к 7 годам колонии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, включена в перечень террористов и экстремистов)

Мировой суд вынес заочный приговор в отношении ранее судимой телеведущей и актрисы Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в течение года актриса дважды привлекалась к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, предусмотренного законом. Она распространяла в Сети информацию без соответствующего указания.

В качестве наказания суд назначил ей 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, телеведущей на протяжении 4 лет будет запрещено администрировать сайты и каналы, а также размещать информацию в интернете. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее Лазареву заочно приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Позже Мосгорсуд отменил ее приговор и назначил новое рассмотрение дела.

Кроме того, актриса заочно осуждена на 6,5 года за публичное оправдание терроризма.

Телеведущую внесли в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года. В одном из интервью она "цинично" высказалась о террористических атаках БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России.

После этого Генпрокуратура России сообщила о начале проверки в отношении Лазаревой по статье об оправдании терроризма, а МВД объявило ее в розыск.

судыполитика

