Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 16:15

Политика

Уголовное дело в отношении журналиста Габуева направлено в суд

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин (Александр Габуев признан в РФ иноагентом)

Уголовное дело в отношении журналиста Александра Габуева (признан в России иноагентом) направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Габуев обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и организации деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ.

Установлено, что журналист, зная о включении "Фонда Карнеги за Международный Мир" и Берлинского центра Карнеги в перечень нежелательных организаций, являясь членом и директором структурного подразделения центра, опубликовал в Сети несколько текстовых материалов.

В течение года его дважды привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Тем не менее он продолжил распространять в интернете материалы без обязательной маркировки.

Дело будет рассмотрено в суде в отсутствие подсудимого, так как он находится в розыске. В отношении Габуева заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в суд направили уголовное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом). Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Музыкант находится в розыске, судебное заседание пройдет без него.

Читайте также


судыполитикагород

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика