Уголовное дело в отношении журналиста Габуева направлено в суд

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин (Александр Габуев признан в РФ иноагентом)

Уголовное дело в отношении журналиста Александра Габуева (признан в России иноагентом) направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Габуев обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и организации деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ.

Установлено, что журналист, зная о включении "Фонда Карнеги за Международный Мир" и Берлинского центра Карнеги в перечень нежелательных организаций, являясь членом и директором структурного подразделения центра, опубликовал в Сети несколько текстовых материалов.

В течение года его дважды привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Тем не менее он продолжил распространять в интернете материалы без обязательной маркировки.

Дело будет рассмотрено в суде в отсутствие подсудимого, так как он находится в розыске. В отношении Габуева заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в суд направили уголовное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом). Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Музыкант находится в розыске, судебное заседание пройдет без него.