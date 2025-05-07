07 мая, 14:01Политика
МВД России объявило в розыск директора Берлинского центра Габуева
Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин (Александр Габуев признан иноагентом в РФ)
Директор Берлинского центра Карнеги (признано нежелательной организацией) Александр Габуев (признан в РФ иноагентом) внесен в базу розыска МВД России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В базе сказано, что он разыскивается по статье УК. По какой именно – неизвестно.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, основанием для объявления Габуева в розыск могло стать уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей, установленных законом об иностранных агентах.
Ранее сообщалось, что главный редактор телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск. Его разыскивают по статье УК.
До этого в розыск была объявлена телеведущая канала Юлия Таратута (признана в РФ иноагентом). Других подробностей, включая точную уголовную статью, не приводилось.