МВД России объявило в розыск директора Берлинского центра Габуева

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин (Александр Габуев признан иноагентом в РФ)

Директор Берлинского центра Карнеги (признано нежелательной организацией) Александр Габуев (признан в РФ иноагентом) внесен в базу розыска МВД России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В базе сказано, что он разыскивается по статье УК. По какой именно – неизвестно.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, основанием для объявления Габуева в розыск могло стать уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей, установленных законом об иностранных агентах.

Ранее сообщалось, что главный редактор телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск. Его разыскивают по статье УК.

До этого в розыск была объявлена телеведущая канала Юлия Таратута (признана в РФ иноагентом). Других подробностей, включая точную уголовную статью, не приводилось.