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13 ноября, 21:43

Политика

Каллас сослалась на Громыко, обосновывая право представлять ЕС на переговорах с Россией

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Глава евродипломатии Кая Каллас привела слова министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, объясняя, почему должна представлять Евросоюз на переговорах с Россией. Свое мнение она выразила на полях саммита ЕС в Дублине.

Каллас напомнила, что ее кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности согласовали в июне 2024 года. Она считает, что это решение дает ей право представлять объединение по вопросам внешней политики и безопасности.

Каллас также предположила, что российская сторона не заинтересована в переговорах с ней из-за ее жесткой позиции. Она подчеркнула, что европейские страны не должны позволять Москве влиять на выбор переговорщика.

"Как говорил министр Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было", – сказала дипломат.

Однако эта фраза не подтверждена как дословное высказывание министра иностранных дел СССР. Каллас пересказала так называемую "ловушку Громыко" – описываемую в западных учебных материалах тактику, при которой переговорщик начинает с максимальных требований и ультиматумов, рассчитывая позднее добиться уступок.

К опыту Громыко Каллас обращалась и раньше. В 2022 году, будучи премьер-министром Эстонии, она перечисляла три правила, которые приписывают советскому дипломату: требовать максимума, выдвигать ультиматумы и не соглашаться на первые уступки другой стороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Европе рано или поздно придется начать переговоры с Россией о будущей системе безопасности, однако пока европейцы не могут решить, кто будет представлять их в таком диалоге.

На данную роль рассматривались различные кандидатуры. Среди возможных переговорщиков называли президента Финляндии Александра Стубба, а также премьера Италии Джорджу Мелони, президента Чехии Петра Павла и других европейских политиков.

Не так давно выступить от лица ЕС в переговорах с Россией предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

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