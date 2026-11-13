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13 ноября, 19:25

Мэр Москвы

Собянин поздравил московских школьников с наградами на олимпиаде по астрономии

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Шесть представителей столичных школ стали обладателями золотых наград Открытой международной олимпиады по астрономии. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В соревнованиях участвовали школьники из 14 стран. Им предстояло решать астрономические задачи, анализировать результаты собственных наблюдений, а также выполнять сложные расчеты по физике и математике.

Медали получили два одиннадцатиклассника – Евгений Мотков из образовательного комплекса "Воробьевы горы" и Максим Залеский из лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова.

Среди награжденных также выпускники московских школ: Николай Гамынин и Иван Пругло, окончившие лицей "Вторая школа" и школу № 179 соответственно, Яков Бахтияров из школы Центра педагогического мастерства и Михаил Лазарев из школы № 57.

Гамынин набрал больше всех баллов по итогам наблюдательного и блиц-туров и стал абсолютным победителем соревнования. Мотков и Залеский показали лучшие результаты в практическом туре.

Ранее мэр также поздравлял учеников столичных школ, ставших победителями и призерами Всероссийского конкурса "Большая перемена". По итогам соревнования 154 школьника заняли первые места, еще четверо получили дипломы призеров.

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