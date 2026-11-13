Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 17:52

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Бабурина сообщила о появлении заданий на размышления в учебниках по русскому языку

Эксперт Минпросвещения перечислила особенности единых учебников по русскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единые учебники по русскому языку для учеников 10–11-х классов будут включать задания нового типа, направленные на написание мини-текстов, эссе и размышлений. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения РФ, доцент кафедры образовательных технологий в филологии филологического факультета РГПУ имени А. И. Герцена Марина Бабурина.

Специалист отметила, что учебники подразумевают творческий подход в преподавании русского языка, хотя классические задания на тренировку орфографии и пунктуации также включены в программу.

По словам Бабуриной, задача современной методики – обеспечить преемственность культурных ценностей и менталитета нации, учесть особенности восприятия информации учащимися цифровой эпохи. Эксперт подчеркнула, что учебники, с одной стороны, обеспечивают подготовку к экзаменам, а с другой – направлены на развитие самостоятельного мышления и осмысление тем, которые важны для человека сегодня.

Новые учебники по русскому языку и литературе для начальной школы начнут вводить в учебные заведения с 1 сентября 2028 года. Поставки будут поэтапными. Первыми в школы завезут учебники для первых и четвертых классов. При этом апробацию единых учебников по русскому языку и литературе для 10–11-х классов начнут с 1 января 2027 года.

В России завершают разработку единых учебников для старших классов

Читайте также


образованиеобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика