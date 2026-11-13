Эксперт Бабурина сообщила о появлении заданий на размышления в учебниках по русскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единые учебники по русскому языку для учеников 10–11-х классов будут включать задания нового типа, направленные на написание мини-текстов, эссе и размышлений. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения РФ, доцент кафедры образовательных технологий в филологии филологического факультета РГПУ имени А. И. Герцена Марина Бабурина.

Специалист отметила, что учебники подразумевают творческий подход в преподавании русского языка, хотя классические задания на тренировку орфографии и пунктуации также включены в программу.

По словам Бабуриной, задача современной методики – обеспечить преемственность культурных ценностей и менталитета нации, учесть особенности восприятия информации учащимися цифровой эпохи. Эксперт подчеркнула, что учебники, с одной стороны, обеспечивают подготовку к экзаменам, а с другой – направлены на развитие самостоятельного мышления и осмысление тем, которые важны для человека сегодня.

Новые учебники по русскому языку и литературе для начальной школы начнут вводить в учебные заведения с 1 сентября 2028 года. Поставки будут поэтапными. Первыми в школы завезут учебники для первых и четвертых классов. При этом апробацию единых учебников по русскому языку и литературе для 10–11-х классов начнут с 1 января 2027 года.