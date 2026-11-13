Туск заявил, что Уиткофф и Кушнер обсудили с европейцами итоги переговоров с Путиным

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Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали в Дублине представителей Европы об итогах переговоров с Владимиром Путиным в Москве. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в соцсети Х.

"Вчера (12 ноября. – Прим. ред.) поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве", – говорится в публикации.

Уиткофф и Кушнер посетили Москву 12 ноября. Их визит состоялся после трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября.

Путин принял американских переговорщиков в Кремле, беседа длилась около 2,5 часа. В ходе разговора Уиткофф назвал подготовку обмена пленными между Москвой и Киевом сигналом прогресса и охарактеризовал переговоры в Абу-Даби как конструктивные.

В свою очередь, российский лидер предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Кроме того, он напомнил о неприемлемости для России присутствия зарубежных войск на территории Украины.