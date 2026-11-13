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13 ноября, 16:35

Культура

Балетмейстер-репетитор Мариинского театра Нина Ухова умерла в 95 лет

Фото: mariinsky.ru

Балетмейстер-репетитор Мариинского театра, заслуженная артистка РСФСР и заслуженный деятель искусств России Нина Ухова скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Уховой, коллегам, друзьям и поклонникам. О месте и дате прощания будет известно позднее.

Ухова родилась 28 июня 1931 года в Ленинграде. В 1950-м, после выпуска из Ленинградского хореографического училища, она стала солисткой труппы Кировского (ныне Мариинского) театра. Ее репертуар до 1972 года включал партии в "Спящей красавице", "Дон Кихоте", "Жизели" и "Раймонде".

После завершения карьеры Ухова занялась педагогической деятельностью в родном учебном заведении и в Ленинградском академическом Малом театре оперы и балета. В 1977 году была назначена балетмейстером-репетитором Мариинского театра.

В 1983 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2011-м она получила статус заслуженного деятеля искусств России.

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