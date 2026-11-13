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13 ноября, 15:51

Спорт

Маурисио Почеттино стал главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино согласился стать главным тренером английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Тренировать игроков клуба Почеттино начнет 18 ноября. Специалиста и его тренерский штаб освободят от работы с национальной командой США.

Тренер работал с американской сборной с 2024 года. Под его руководством команда дошла до финала Кубка КОНКАКАФ 2025 года. Он также был тренером английских "Тоттенхэма", "Челси", "Саутгемптона", французского ПСЖ и испанского "Эспаньола". Вместе с ним парижская команда стала чемпионом Франции, получила кубок и суперкубок страны, а "Тоттенхэм" вышел в финал Лиги чемпионов и стал обладателем Кубка английской лиги.

Ранее "Манчестер Юнайтед" отправил в отставку главного тренера Майкла Каррика из-за неудовлетворительных результатов клуба в нынешнем сезоне. Из 14 проведенных матчей команда стала победителем только в трех. В настоящее время манкунианцы находятся на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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