Стилист Зверев рассказал, что мог бы работать гинекологом или пластическим хирургом

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Шоумен и стилист Сергей Зверев рассказал, что с удовольствием мог бы работать гинекологом или пластическим хирургом. Об этом он заявил на премии "Звезды хайпа".

По словам Зверева, которые приводит канал "Звездач", в этих видах деятельности он стал бы звездой, поскольку лучше него этим никто не мог бы заниматься.

Кроме того, стилист признался, что хотел бы иметь бизнес по продаже живых свадебных цветов. Он также назвал эту сферу интересной.

Ранее Зверев рассказал, что ему нравится стиль людей во всех районах Москвы. По словам шоумена, порой он замечает на столичных улицах очень ярких горожан, которые проявляют свою индивидуальность, не нося при этом знаменитые бренды. В этом случае он может подойти и сделать комплимент, а также спросить подробнее про наряд.