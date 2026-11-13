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13 ноября, 15:38

Город

В Беговом районе построят десятиэтажный бизнес-центр с объемным фасадом

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На севере Москвы появится административно-деловой комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров, рассчитанный примерно на тысячу рабочих мест. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса города.

Архитектурную концепцию десятиэтажного здания в Беговом районе согласовали. Объект возведут по адресу Бумажный проезд, земельный участок 2/2/3. Под строительство отведут территорию площадью 0,36 гектара. Проект реализуют в рамках программы комплексного развития территорий.

Внешний облик здания сформируют за счет сочетания вертикальных элементов и плавных изгибов фасада. Объемная пластика наружных плоскостей придаст комплексу динамичный силуэт, а цветовая гамма и лаконичные архитектурные детали помогут вписать его в окружающую застройку.

В проекте предусмотрено панорамное остекление от пола до потолка, которое обеспечит доступ естественного света во внутренние помещения и позволит сохранить визуальную связь с городским пространством.

Прилегающую территорию благоустроят – там обустроят озелененные маршруты, а также места для отдыха и работы на открытом воздухе. По словам Ефимова, новое пространство будет доступно не только сотрудникам и посетителям бизнес-центра, но и другим горожанам.

Архитектурную концепцию комплекса разработало бюро ABOVE. Ефимов отметил, что развитие деловой инфраструктуры позволяет создавать рабочие места в разных районах столицы и сокращать маятниковую миграцию.

Строительство общественно-деловых объектов также соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее в Троицком административном округе Москвы приступили к строительству логистического комплекса "Терехово" площадью более 95 тысяч квадратных метров. Объект рассчитан на 191 тысячу палето-мест и сможет обеспечить работой свыше тысячи человек. В составе комплекса предусмотрят шесть административно-бытовых блоков, высокостеллажные зоны хранения и автоматизированную систему контроля инженерных ресурсов.

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