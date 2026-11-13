SWNS: воры в Великобритании пробили дыру в ювелирном магазине и ничего не успели украсть

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Грабители в Великобритании пробили дыру в ювелирном магазине, но ничего не успели украсть. Об этом сообщает SWNS.

Инцидент произошел в Лондоне. Сотрудники полиции прибыли к магазину после того, как появились сообщения о подозрительной активности рядом с локацией.

На месте обнаружили 38-летнего Лаурентиу-Даниэля Нитисоару, он выбегал из соседнего здания – массажного салона. Мужчину задержали. Затем правоохранительные органы последовали на крышу, где увидели его сообщника – 39-летнего Иоана Асафети.

Полицейские зашли в здание и увидели дыру в стене салона, позволяющую зайти в ювелирный магазин. Рядом лежали мешки с инструментами.

В тот же день в аэропорту был задержан третий злоумышленник – 42-летний Серджиу Пластина, пытавшийся сбежать из страны.

Установлено, что грабители причастны к серии краж по всему Лондону. Всего им удалось украсть более 700 тысяч фунтов стерлингов (около 83 миллиона рублей. – Прим. ред.). Их приговорили к тюремному заключению.

Ранее во Франции неизвестные совершили вооруженное ограбление и вынесли от 20 до 50 килограммов золота из ювелирной фабрики в городе Безансон на востоке страны. Пять вооруженных нападавших ворвались туда около 07:00 (09:00 по московскому времени). Они похитили не только золото, но и ювелирные украшения.

Злоумышленникам удалось скрыться, но позже полиция обнаружила сожженный автомобиль, на котором скрывались нападавшие. В настоящее время ведется расследование.