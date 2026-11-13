Концерт рэпера Scally Milano в Варшаве отменили из-за оскорбительных строчек о Польше

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/scallymilano

Концерт российского рэпера Scally Milano (настоящее имя – Даниил Дмитриев) в Варшаве отменили после того, как журналисты обратили внимание организаторов на содержание одной из его песен. Об этом сообщает издание Wyborcza.

Интерес прессы к творчеству исполнителя привлекла читательница издания. Она указала на композицию музыканта, выпущенную в 2021 году, в которой содержится оскорбительная для жителей Польши строчка.

"Клуб отменил концерт после того, как Wyborcza спросила, знают ли там трек, в котором артист сравнивает секс с изнасилованиями полек нацистами", – говорится в публикации.

Выступление 24-летнего артиста должно было состояться 4 декабря в варшавском клубе Opera Club. Концерт в польской столице был заявлен как первая остановка зарубежного тура рэпера. В маршрут также вошли Берлин, Прага, Вена и Белград.

Ранее скандал с проведением концерта коснулся группы "Три дня дождя". Солист Глеб Викторов извинился перед зрителями после выступления в Минске, во время которого коллектив не смог исполнить всю программу.

Причиной он назвал состояние здоровья и пообещал компенсировать зрителям испорченный вечер. Он предложил вернуть деньги за билеты, а тем, кто не станет оформлять возврат, дал возможность посетить следующее большое шоу по билетам на концерт 7 ноября.