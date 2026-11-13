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13 ноября, 15:53

Происшествия

Пострадавший при взрыве машины политолог Заворотный находится в критическом состоянии

Фото: MAX/"Следком"

Бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова политолог Сергей Заворотный находится в критическом состоянии после взрыва автомобиля в Москве. Об этом сообщил Азаров в эфире "Вестей".

Взрыв автомобиля Toyota произошел на Кировоградской улице в районе Чертаново Северное 13 ноября. По предварительным данным, под водительским сиденьем могло находиться взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

По словам очевидца, после взрыва Заворотного выбросило через лобовое стекло, а автомобиль продолжил движение и остановился примерно в метре от встречной машины. Свидетель подошел к пострадавшему, проверил пульс и вызвал скорую помощь.

Заворотный был госпитализирован с тяжелыми травмами, в том числе повреждениями груди, спины и ног. СМИ писали, что ему оторвало руку, были диагностированы переломы голени и ребер. По данным журналистов, в настоящее время он находится в коме, у него тяжелая черепно-мозговая травма.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом организованной группой. Следователи проводят необходимые действия, в том числе планируют назначить медицинскую и взрывотехническую экспертизы.

Азаров связал произошедшее с украинскими спецслужбами. Он назвал случившееся тяжелым известием и охарактеризовал Заворотного как компетентного специалиста по Украине, который долгое время работал в стране и регулярно выступал публично.

Политолог и бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, в свою очередь, предположил, что Заворотный мог стать целью атаки из-за того, что представляет угрозу для украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, украинские власти пытаются устранять оппонентов различными способами.

Криминалисты работают на месте подрыва автомобиля экс-советника премьера Украины в Москве

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