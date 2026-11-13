АГН "Москва": политологу Заворотному оторвало руку при взрыве машины в Чертанове Северном

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Политологу Сергею Заворотному оторвало руку при взрыве машины в районе Чертаново Северное, заявил Агентству "Москва" осведомленный источник.

"Также он получил ушиб мозга, открытый перелом голени, перелом ребер. На месте работают следователи, прокуратура", – рассказал собеседник СМИ.

Взрыв автомобиля, в котором, как утверждается, находился Заворотный, произошел утром 13 ноября на Кировоградской улице. Очевидец заявил, что водитель после взрыва оказался на дороге, а машина продолжила движение и остановилась примерно в метре от встречного авто. Свидетель подошел к пострадавшему и вызвал скорую помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, под водительским сиденьем могло быть заложено самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, у которого Заворотный был пресс-секретарем, связал инцидент с украинскими спецслужбами. Он не сомневается в их причастности.