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13 ноября, 11:31

Экономика

Минфин РФ внес изменения в законопроект о налоговой политике с учетом предложений бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Минфин России внес изменения в законопроект о реализации ключевых направлений налоговой политики, учитывая пожелания предпринимателей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сайт ведомства.

Документ был подготовлен ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы. Поправки также учитывают предложения заинтересованных ведомств и регионов.

По данным Минфина, в 2026–2028 годах компании получат возможность сохранить статус сельхозпроизводителя, если соответствовали необходимым критериям по итогам 2025 года. Также был скорректирован механизм определения сверхдохода для расчета соответствующего налога – теперь при его оценке начнут учитывать потери полезных компонентов в процессе добычи и извлечения из руды.

Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что в рамках нововведений предусматривается исполнение поручений Владимира Путина и правительства России.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение документа запланировано на 19 ноября. Бюджет предусматривает средства на достижение национальных целей развития, поставленных президентом, обеспечение макроэкономической стабильности и рост доходов граждан.

Особое внимание было уделено росту производительности труда в государственном секторе, адресности социальной поддержки, завершению уже начатых объектов капитального строительства и снижению процентных рисков при реализации программ бюджетного кредитования.

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