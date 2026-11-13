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13 ноября, 11:13

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Baza: киллер Леша Солдат снова женился в колонии

Киллер Леша Солдат снова женился в колонии – СМИ

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Алексей Шерстобитов

Алексей Шерстобитов, один из самых известных киллеров России 1990-х по прозвищу Леша Солдат, женился в колонии, где отбывает 23-летний срок. Это уже второй брак в заключении, сообщает канал Baza в MAX.

По информации канала, новая супруга 59-летнего Шерстобитова ранее работала главным специалистом в Соцфонде России, а сейчас трудится в одной из московских строительных компаний.

В 1990-е годы Шерстобитов был киллером орехово-медведковской ОПГ. С 2008 года он отбывает срок за 12 убийств и покушений, среди его установленных жертв – криминальный авторитет Отари Квантришвили. На свободу Шерстобитов должен выйти в 2029 году.

В 2016 году Солдат женился в липецкой колонии на модели Марине Сосненко – бывшей супруге телеведущего Сергея Дружко. В 2024 году пара развелась, и тогда представитель киллера заявляла, что больше жениться он не собирается.

Ранее СМИ писали, что певица Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански. Отмечалось, что знакомые артистки не видели ее и не получали от нее вестей уже больше месяца. Ближайшее окружение предполагает, что певица сбежала с возлюбленным и проводит медовый месяц.

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