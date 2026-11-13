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13 ноября, 11:12

Происшествия

В Санкт-Петербурге подросток задержан после обнаружения тела его матери в чемодане

Фото: spb.sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, чье тело было обнаружено в чемодане на экотропе в Выборгском районе Петербурга. По подозрению в совершении преступления задержан ее 15-летний сын, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по городу.

По данным следствия, погибшая пропала в начале ноября. Сотрудники ведомства нашли спрятанное в чемодан тело женщины у Юкковского ручья в поселке Парголово. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения подростку.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина убил 66-летнюю мать и ударил сестру. В полицию обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что между ее 29-летним братом и их матерью вспыхнула ссора, после чего фигурант ударил пенсионерку ножом.

Затем злоумышленник ударил свою сестру кирпичом по голове. Мать скончалась на месте, ее дочь была доставлена в медучреждение. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако спустя несколько часов его задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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