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11 ноября, 19:01

Происшествия

Калужанка, помогавшая экс-супругу утопить расчлененное тело, оштрафована на 120 тыс рублей

Фото: depositphotos/belchonock

Жительницу Калужской области оштрафовали на 120 тысяч рублей за помощь бывшему мужу, который убил и расчленил знакомого, в утоплении останков в реке. Об этом сообщил Калужский областной суд в своем канале в мессенджере MAX.

По данным регионального СУ СК России и УМВД, 18 мая в реке Луже в черте Малоярославца были обнаружены фрагменты человеческого тела. Следствие выяснило, что 49-летний ранее судимый местный житель во время ссоры у себя дома забил до смерти 52-летнего знакомого, расчленил его тело при помощи ручной пилы, уложил останки в чемодан и выбросил в реку.

Фигурант был задержан в Крыму и доставлен в родной регион, где ему предъявили обвинение и арестовали. В совершенном преступлении мужчина сознался. Позднее в истории появилась экс-жена злоумышленника, о которой сначала следственные органы официально не сообщали.

Установлено, что женщина в период с 28 апреля по 18 мая по просьбе соучастника согласилась помочь скрыть следы преступления. Подсудимая вместе с экс-супругом вынесла упакованные в пакеты и чемодан части тела убитого к берегу реки и сбросила их воду. После этого она уничтожила следы крови на кухне квартиры и выехала вместе с бывшим мужем за пределы области.

Фигурантка признала свою вину и согласилась с обвинением. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 53-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве приятеля. Во время распития алкоголя фигурант ударил знакомого в голову, в результате чего тот умер. Тело погибшего злоумышленник расчленил и поместил в мусорные пакеты.

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