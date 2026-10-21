В Петербурге задержали мужчину, обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого

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В Санкт-Петербурге задержан 53-летний местный житель, обвиняемый в убийстве приятеля: тело погибшего он расчленил и поместил в мусорные пакеты, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел в апреле 2026 года на берегу Лиговского канала. Во время распития спиртного обвиняемый ударил знакомого в голову, от чего тот скончался. Осознав, что тот умер, нападавший расчленил тело, разложил фрагменты по мусорным пакетам, а также забрал у погибшего мобильный телефон и банковские карты.

Сейчас следователь проводит комплекс действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Убийство" и "Кража". Причастность фигуранта к преступлению установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий и спланированных следственных действий.

Сумку с пакетами, в которых находились части тела, обнаружили 15 октября. При этом пол и личность жертвы было невозможно установить из-за сильных гнилостных изменений. После их нахождения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

