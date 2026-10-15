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15 октября, 18:03

Происшествия

Уголовное дело возбудили после обнаружения расчлененного тела в Петербурге

Фото: MAX/"Питерский Следком"

В Санкт-Петербурге возбудили дело об убийстве после находки расчлененных останков. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

Дело расследуют по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Уточняется, что останки неизвестного, помещенные в сумку и пакеты, нашли в русле и на берегу Лиговского канала на территории Кировского района. На месте происшествия работают следователь и криминалист.

При этом установить пол и личность жертвы пока невозможно из-за сильных гнилостных изменений. Журналисты предполагают, что части тела пролежали в лесу около недели.

Ранее тройное убийство произошло в Нижегородской области. В "Газели" были обнаружены расчлененные тела женщин. Убийцей оказался мужчина, который ранее самовольно покинул воинскую часть и скрывался от правоохранителей.

Выяснилось, что в ходе конфликта он несколько раз ударил монтировкой по голове свою сожительницу. Женщина скончалась на месте. После этого фигурант приехал в Нижний Новгород к матери и дочери убитой. Он рассказал им о том, что произошло, а когда узнал, что женщины планируют обратиться в полицию, нанес каждой из них множественные удары монтировкой по голове. От полученных травм обе скончались.

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