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Расчлененные тела женщин нашли в "Газели" в Нижегородской области. Подозреваемый в убийстве задержан, ему предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

По данным ведомства, убийство произошло 3 октября в поселке Неклюдово Борского района: мужчина, ранее самовольно покинувший воинскую часть и скрывавшийся от правоохранителей, в ходе конфликта несколько раз ударил монтировкой по голове свою сожительницу. Женщина скончалась на месте.

После этого фигурант приехал в Нижний Новгород к матери и дочери погибшей. Он рассказал им о случившемся, а когда узнал, что женщины намерены обратиться в полицию, нанес каждой множественные удары монтировкой по голове. От полученных травм обе скончались.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тела, упаковал фрагменты в полиэтиленовые пакеты и арендовал автомобиль "Газель". На нем он планировал вывезти останки в лесной массив.

Однако их обнаружили 5 октября при проверке машины сотрудники ГИБДД на стационарном посту ДПС "Мещерский" в Нижнем Новгороде. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве, убийстве двух лиц и дезертирстве.

Мужчине предъявлено обвинение, он признал вину частично. Следователи направили в Нижегородский гарнизонный военный суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

Ранее житель Нижнего Новгорода убил 66-летнюю мать и ударил сестру. По данным регионального главка МВД России, в полицию обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что между ее 29-летним братом и их матерью произошел конфликт, в результате которого фигурант нанес пенсионерке ножевое ранение.

Затем злоумышленник ударил свою сестру кирпичом по голове. Мать скончалась на месте, ее дочь госпитализировали. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Однако через несколько часов мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

