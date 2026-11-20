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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что с любовью относится к животным, поскольку вырос в деревне. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Как деревенский человек прежде всего я с любовью отношусь к животным", – сказал Лукашенко в Сморгони, Гродненская область, во время общения с работниками предприятия по переработке масличных культур.

В ходе встречи ему рассказали, что одна из бездомных кошек с его малой родины нашла дом в Сморгонском районе – в начале ноября в одном из аккаунтов в соцсетях, близком к пресс-службе президента Белоруссии, опубликовали видео, на котором Лукашенко держит на руках бездомных котят.

Сообщалось, что всего хозяев ищут четыре кошки, обитавшие в коробке возле магазина в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. Животные пришли на подворье к президенту, когда он находился на своей малой родине.

Позднее стало известно, что одну из бездомных кошек приютила врач-реаниматолог из Жабинки Брестской области. Об этом сообщил телеканал СТВ. Еще одну кошку забрали в Сморгонском районе, сообщил губернатор Гродненской области Юрий Караев. Кроме того, хозяева нашлись для двух котят из видео с президентом – их приютили в Минске и Гродно.

"У нас люди добросердечные. Уверен, что даже человек, который не имел отношения к животным, увидев их один раз и пообщавшись с ними, влюбится в это существо. Животные, с моей точки зрения, это самые беззащитные существа", – сказал президент.

Он добавил, что человек способен позаботиться о себе и защититься – кто-то лучше, кто-то хуже, а животные этого не могут.

Лукашенко ранее связал свой путь к руководству страной с работой в совхозе "Городец" Могилевской области. В ходе посещения предприятия глава государства осмотрел ферму, где разводят племенной скот мясных пород. В период с 1987 по 1994 год он руководил совхозом с таким же названием в Шкловском районе. После избрания президентом Лукашенко приезжал туда в 1995 году, а затем осенью 2025-го – тогда он поручил привести хозяйство в порядок.

Осматривая нынешнее состояние ЗАО "АСБ-Агро Городец", Лукашенко отметил, что условия на предприятии стали настолько комфортными, что напомнили ему курорт.

