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Стоимость биткоина впервые с 2 июля упала ниже отметки в 60 тысяч долларов. Снижение стоимости ускорилось и приблизилось к 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На бирже Binance по состоянию на 18:45 по московскому времени биткоин стоил 59 864,43 доллара. За сутки он подешевел на 4,79%.

Портал CoinMarketCap, который считает среднюю цену более чем по 20 биржам, за сутки зафиксировал снижение на 5,05% – в среднем до 59 639,92 доллара.

Ранее расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с 19 октября превысил отметку в 83 рубля. По состоянию на 17:49 10 ноября по московскому времени он прибавил 48 копеек относительно предыдущего закрытия и достиг 82,92 рубля. Незадолго до этого курс поднимался до максимальных 83,01 рубля.

