Фото: vk.ru/gerbertmorales

Помимо основной траурной церемонии по случаю смерти основателя регги-группы Jah Division Герберта Моралеса, которая пройдет в Израиле, в Москве состоится его заочное отпевание. Его проведут в Донском монастыре в воскресенье, 22 ноября, сообщила ТАСС дочь музыканта Мила Моралес.

Она уточнила, что начало мероприятия назначено на 16:00. Кроме того, в 17:00 в клубе "Донской", который находится на территории монастыря, начнется концерт памяти музыканта, на котором выступят Dada Dub, "Каникулы Бонифация", Mike Isay, Николай FM и "Даб ТВ".

Моралес уточнила, что ее отец умер в Хайфе. Похоронят исполнителя в Израиле в соответствии с его волей. Место и время похорон Моралеса согласовываются.

Герберт Моралес скончался 20 ноября в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, исполнитель ушел из жизни в больнице.

Моралес основал Jah Division в конце 1980-х годов. Группа стала одним из первых регги-коллективов в России. Широкую известность она обрела после выхода песни Cubana, написанной в 1991 году. Среди других известных произведений коллектива – "Сказка", "Африка" и "Колыбельная".