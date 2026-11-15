Умер бас-вокалист Oak Ridge Boys Ричард Стербан

Фото: ТАСС/Zuma

Умер бас-вокалист американского кантри-квартета Oak Ridge Boys Ричард Стербан. Ему было 83 года, сообщает Page Six со ссылкой на заявление его семьи и представителей квартета.

Согласно информации, артист скончался 15 ноября дома в Хендерсонвилле в Теннеси от осложнений бронхита и пневмонии после долгой борьбы с раком.

Ричард Стербан родился 24 апреля 1943 года в США. Музыкант присоединился к The Oak Ridge Boys в 1972 году, уйдя с должности бэк-вокалиста Элвиса Пресли. Он выступал с группой до 2025 года, когда его здоровье ухудшилось.

The Oak Ridge Boys пять раз получали премию "Грэмми" и 23 раза номинировались на нее. Коллектив гастролировал с Джонни Кэшем и записывал бэк-вокал для песни Пола Саймона Slip Slidin' Away. В 2015 году Стербана и трех других участников коллектива включили в Зал славы кантри-музыки.

Пик популярности The Oak Ridge Boys пришелся на 1980-е годы. Среди главных хитов коллектива были песни Elvira, Bobbie Sue и American Made. Композиция Elvira заняла первое место в кантри-чарте и пятую строчку общего хит-парада Billboard Hot 100.

