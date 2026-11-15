Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Андреево-Забелинскую улицу благоустроили в районе Богородское на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В работах специалисты использовали дорожные фрезы, асфальтоукладчики, катки, погрузчики, самосвалы и манипуляторы. В результате они обновили около 6,3 тысячи квадратных метров проезжей части и пешеходных тротуаров, нанесли дорожную разметку, оснастили нерегулируемые пешеходные переходы системой контрастного освещения, установили новые лавочки и урны.

В 2026 году в Богородском районе проводится масштабное обновление улично-дорожной сети.

Ранее в районе Преображенское завершили комплексное благоустройство Лермонтовской улицы на участке между улицей Алымова и Зельевым переулком.

В ходе работ обновили около 13,6 тысячи квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров, а также нанесли новую разметку. На улице установили современные светильники. Дополнительные фонари с контрастным освещением появились над наземными пешеходными переходами.

