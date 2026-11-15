15 ноября, 08:11Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на Таганрог
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Один человек погиб и еще четверо пострадали при атаке ВСУ на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в МАХ.
По его словам, погибшим является инженер электроподстанции. При этом трое мужчин и женщина получили ранения в результате падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и автозаправочной станции.
Также при воздушной атаке оказался поврежден участок трассы Р-280 – дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе.
"Повреждены 4 автомобиля. Возгорания нет. Движение через мост на 64 километре трассы перекрыто. Экстренные службы работают на месте происшествия. Движение автомобильного транспорта организовано через Таганрог и село Покровское", – отметил Слюсарь.
На этой же трассе поврежден один автомобиль на стоянке АЗС в результате падения обломков БПЛА.
В Таганроге повреждения получила электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Кроме того, обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта приостановлено.
Под атаку попала и электроподстанция в квартале Шубин, в результате чего возникло возгорание.
Всего минувшей ночью, как уточнил губернатор, было нейтрализовано около 50 беспилотников в Таганроге, Ростове-на-Дону, Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах области.
Ранее украинские военные атаковали с помощью БПЛА станцию скорой помощи в Луганской Народной Республике. Инцидент произошел в Новой Астрахани Кременского муниципального округа. Медицинский персонал не пострадал, однако повреждены здание и транспортные средства.