Один человек погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на Таганрог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб и еще четверо пострадали при атаке ВСУ на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в МАХ.

По его словам, погибшим является инженер электроподстанции. При этом трое мужчин и женщина получили ранения в результате падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и автозаправочной станции.

Также при воздушной атаке оказался поврежден участок трассы Р-280 – дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе.

"Повреждены 4 автомобиля. Возгорания нет. Движение через мост на 64 километре трассы перекрыто. Экстренные службы работают на месте происшествия. Движение автомобильного транспорта организовано через Таганрог и село Покровское", – отметил Слюсарь.

На этой же трассе поврежден один автомобиль на стоянке АЗС в результате падения обломков БПЛА.

В Таганроге повреждения получила электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Кроме того, обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта приостановлено.

Под атаку попала и электроподстанция в квартале Шубин, в результате чего возникло возгорание.

Всего минувшей ночью, как уточнил губернатор, было нейтрализовано около 50 беспилотников в Таганроге, Ростове-на-Дону, Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах области.

Ранее украинские военные атаковали с помощью БПЛА станцию скорой помощи в Луганской Народной Республике. Инцидент произошел в Новой Астрахани Кременского муниципального округа. Медицинский персонал не пострадал, однако повреждены здание и транспортные средства.

