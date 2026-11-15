Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 08:11

Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на Таганрог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб и еще четверо пострадали при атаке ВСУ на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в МАХ.

По его словам, погибшим является инженер электроподстанции. При этом трое мужчин и женщина получили ранения в результате падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и автозаправочной станции.

Также при воздушной атаке оказался поврежден участок трассы Р-280 – дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе.

"Повреждены 4 автомобиля. Возгорания нет. Движение через мост на 64 километре трассы перекрыто. Экстренные службы работают на месте происшествия. Движение автомобильного транспорта организовано через Таганрог и село Покровское", – отметил Слюсарь.

На этой же трассе поврежден один автомобиль на стоянке АЗС в результате падения обломков БПЛА.

В Таганроге повреждения получила электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Кроме того, обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта приостановлено.

Под атаку попала и электроподстанция в квартале Шубин, в результате чего возникло возгорание.

Всего минувшей ночью, как уточнил губернатор, было нейтрализовано около 50 беспилотников в Таганроге, Ростове-на-Дону, Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах области.

Ранее украинские военные атаковали с помощью БПЛА станцию скорой помощи в Луганской Народной Республике. Инцидент произошел в Новой Астрахани Кременского муниципального округа. Медицинский персонал не пострадал, однако повреждены здание и транспортные средства.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика