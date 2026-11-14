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14 ноября, 18:07

Политика

Единое детское пособие вырастет в России на 6,8% в 2027 году

Фото: depositphotos/Tiko0305

Единое пособие на детей вырастет в России на 6,8% в автоматическом режиме с 1 января 2027 года. Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

"Никаких заявлений писать не нужно, все произойдет автоматически. Если вы уже получаете пособие, то с нового года вам просто будут платить больше", – подчеркнула она.

Право на выплату возникает у семей, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. При оформлении фонд анализирует уровень доходов, имущества и причины, по которым члены семьи не получают заработок, пояснила Лантратова.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить минимальную выплату родителям, ухаживающим за детьми до полутора лет, до прожиточного минимума.

Сейчас минимальный размер пособия составляет около 10,8 тысячи рублей. По словам депутата, это меньше 60% от среднероссийского прожиточного минимума для детей, который достигает 18,3 тысячи рублей.

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