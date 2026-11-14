Песков заявил о нежелании России ставить условия по переговорной группе Европы

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Россия не намерена выдвигать условия европейской стороне относительно состава ее переговорной группы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live".

"Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная", – отметил он.

При этом, говоря о позиции России по подключению представителей Евросоюза к переговорному процессу по Украине, Песков указал, что "было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу".

Ранее лидеры стран Евросоюза на саммите в Дублине утвердили состав делегации для участия в экспертных переговорах с Россией. В группу войдут представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в Евросоюз Великобритании.

Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что никакие масштабные договоренности по европейской безопасности не будут заключены до достижения всеобъемлющего соглашения по урегулированию украинского конфликта.

Он добавил, что при данных обсуждениях необходимо учитывать обеспокоенность Украины. Эти вопросы стороны намерены рассматривать параллельно.

