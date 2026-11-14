Путин назвал преемственность изобретателей основой сохранения наследия российских школ

Фото: kremlin.ru

Преемственность изобретателей служит прочной основой сохранения наследия российских научных и инженерных школ. Об этом Владимир Путин заявил в приветствии участникам и гостям торжественной церемонии награждения победителей IV Всероссийского конкурса "Изобретатель года", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что среди участников конкурса как опытные изобретатели и рационализаторы, так и молодые исследователи, студенты и учащиеся. Такая преемственность служит прочной основой сохранения уникального наследия наших научных и инженерных школ, надежным залогом новых ярких свершений на благо нашего народа", – указано в тексте телеграммы.

Глава государства подчеркнул, что на церемонии чествуют талантливых ученых, инженеров, конструкторов, рабочих и рационализаторов, которые посвятили себя развитию отечественной научно-технической мысли. Президент добавил, что они вносят значимый вклад в наращивание экономического, промышленного и аграрного потенциала России, а также укрепление суверенитета страны.

Российский лидер поздравил победителей с успехом и пожелал участникам и гостям церемонии неиссякаемого вдохновения.

Ранее сообщалось, что в России создадут Совет главных конструкторов. Организации потребуется доработать инструменты реализации технологической политики и выстроить отлаженное сотрудничество при составлении планов технологического взаимодействия. Параллельно Совет сосредоточится на создании уверенного спроса на продукцию российского производства, работая совместно с опытными заказчиками.