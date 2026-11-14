Жилой комплекс по реновации появится на проспекте Маршала Жукова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проект жилого комплекса по программе реновации согласовали на северо-западе Москвы. Новостройка появится на проспекте Маршала Жукова, земельном участке № 25/1, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

Два жилых корпуса возведут в районе Хорошёво-Мнёвники на месте расселенного пятиэтажного дома 1959 года постройки. В ЖК запроектирована 231 квартира, в том числе четыре – с учетом потребностей маломобильных граждан.

Дом возведут в районе с развитой инфраструктурой: рядом находятся станция метро "Народное Ополчение", остановки наземного транспорта, образовательные и медицинские учреждения.

Здания сдадут полностью готовыми к заселению. В квартирах выполнят чистовую отделку по стандартам программы реновации, установят сантехнику и электроплиты. В подъездах предусмотрят помещения для консьержей и колясочные, а просторные вестибюли с лифтовыми холлами отделят от входных групп двойными тамбурами.

На первых этажах расположатся помещения коммерческого и общественного назначения общей площадью почти 700 квадратных метров. В одном из них будет работать центр информирования о переселении.

Придомовую территорию благоустроят. Там появятся газоны с цветниками, места для отдыха, спортивная и две детские площадки. В зданиях и на прилегающей территории обеспечат безбарьерную среду для комфортного перемещения людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детскими колясками. Входы в корпуса и проходы в местах общего пользования спроектируют на уровне земли, без ступеней и порогов.

Между тем на севере Москвы по реновации возводятся 19 ЖК общей площадью квартир более 437 тысяч квадратных метров. Новостройки появятся в семи районах Северного административного округа. Пять домов построят в Тимирязевском районе, четыре – в Бескудниковском, по три – в Головинском и Дмитровском, два – в Западном Дегунине, еще по одному – в Хорошёвском и Коптеве.