Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 10:41

Город

Жилой комплекс по реновации появится на проспекте Маршала Жукова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проект жилого комплекса по программе реновации согласовали на северо-западе Москвы. Новостройка появится на проспекте Маршала Жукова, земельном участке № 25/1, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

Два жилых корпуса возведут в районе Хорошёво-Мнёвники на месте расселенного пятиэтажного дома 1959 года постройки. В ЖК запроектирована 231 квартира, в том числе четыре – с учетом потребностей маломобильных граждан.

Дом возведут в районе с развитой инфраструктурой: рядом находятся станция метро "Народное Ополчение", остановки наземного транспорта, образовательные и медицинские учреждения.

Здания сдадут полностью готовыми к заселению. В квартирах выполнят чистовую отделку по стандартам программы реновации, установят сантехнику и электроплиты. В подъездах предусмотрят помещения для консьержей и колясочные, а просторные вестибюли с лифтовыми холлами отделят от входных групп двойными тамбурами.

На первых этажах расположатся помещения коммерческого и общественного назначения общей площадью почти 700 квадратных метров. В одном из них будет работать центр информирования о переселении.

Придомовую территорию благоустроят. Там появятся газоны с цветниками, места для отдыха, спортивная и две детские площадки. В зданиях и на прилегающей территории обеспечат безбарьерную среду для комфортного перемещения людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детскими колясками. Входы в корпуса и проходы в местах общего пользования спроектируют на уровне земли, без ступеней и порогов.

Между тем на севере Москвы по реновации возводятся 19 ЖК общей площадью квартир более 437 тысяч квадратных метров. Новостройки появятся в семи районах Северного административного округа. Пять домов построят в Тимирязевском районе, четыре – в Бескудниковском, по три – в Головинском и Дмитровском, два – в Западном Дегунине, еще по одному – в Хорошёвском и Коптеве.

Собянин: суперсервису "Переезд по программе реновации" исполнилось шесть лет

Читайте также


городреновация

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика