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13 ноября, 22:57

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Le Parisien: особняк Брижит Бардо на юге Франции откроют для туристов в 2027 году

Особняк Брижит Бардо на юге Франции откроют для туристов в 2027 году

Фото: Getty Images/Arnold Jerocki

Фонд французской актрисы Брижит Бардо намерен открыть для туристов ее особняк в Сен-Тропе, где она жила до самой смерти. Об этом сообщила газета Le Parisien.

"Мы хотим создать впечатление, что все осталось так, как будто она ушла вчера или как будто она нас ждет", – заявил изданию представитель фонда.

Виллу актриса приобрела еще в 1958 году. Сейчас в планах фонда – косметическая реставрация имения, которое включает основное здание, малый гостевой дом и бывший домик смотрителя. На территории также расположены бассейн, причал и частный пляж.

При этом от первоначального плана по созданию полноценного музея решили отказаться из-за желания обитателей соседних вилл сохранить спокойствие и тишину в их районе.

Как сообщали СМИ, Бардо завещала свое поместье в Сен-Тропе единственному сыну Николя Шарье, однако он не собирается жить в нем. В соответствии с соглашением между Фондом Брижит Бардо по защите животных и сыном актрисы, он будет получать от организации ежемесячную арендную плату.

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