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13 ноября, 21:10

Транспорт

Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы с 18 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость парковки изменится на отдельных улицах Москвы с 18 января 2027 года. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Снизить тарифы планируют на ряде улиц в районах Головинском, Западное Дегунино, Савеловском, Ховрино и Дмитровском. Сейчас парковки там заполнены менее чем наполовину. В ведомстве рассчитывают, что снижение стоимости повысит спрос на свободные места. Пониженный тариф проиндексируют до 50 рублей в час.

Также в ноябре и декабре 2026 года 13 парковок со шлагбаумами в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО станут уличными. Благодаря этому водители смогут пользоваться более чем тысячей парковочных мест, быстрее заезжать и выезжать, а также применять действующие льготы.

Изменения затронут парковки на территории от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД.

В Дептрансе также напомнили, что бесплатно оставлять автомобили на уличных парковках Москвы могут водители электромобилей и многодетные семьи с соответствующим разрешением.

Для людей с инвалидностью предусмотрено не менее 10% парковочных мест – ими бесплатно пользуются водители, чьи автомобили внесены в Федеральный реестр инвалидов. Резиденты с парковочным разрешением могут бесплатно парковаться на улицах своего района с 20:00 до 08:00. Круглосуточное разрешение стоит три тысячи рублей в год.

Стоимость стоянки также изменится на ряде улиц столицы с 25 декабря. В шести округах подешевеют 20 участков между МКАД и ТТК. Решение о корректировке было принято исходя из постоянного анализа загрузки парковок и автомобильного трафика.

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