Самое низкое атмосферное давление на неделе установится в Москве 14 ноября

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В субботу, 14 ноября, в столичном регионе ожидается самое низкое атмосферное давление за неделю. Об этом сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, в субботу ночью показатель может опуститься до 738 миллиметров ртутного столба. При этом в воскресенье и понедельник давление резко вырастет и окажется выше нормы.

Специалист отметил, что в начале следующей недели атмосферное давление ожидается от 753 до 756 миллиметров ртутного столба, однако со среды, 18 ноября, его показатель вновь начнет снижаться.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что первая декада ноября в Москве оказалась теплее климатической нормы на 1,3 градуса. Средняя температура воздуха за этот период составила плюс 2,6 градуса. При этом в первый день месяца были зафиксированы как минимальное значение – минус 0,8 градуса, так и максимальное – плюс 8,8 градуса.