Облачная погода и до 5 градусов ожидаются в Москве в начале следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве в начале следующей недели, 16 и 17 ноября. Температура при этом составит до 5 градусов, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Как она отметила, в ночь на 16 и 17 ноября столбики термометров в столичном регионе покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. В основном будет преобладать юго-западный и южный ветер со скоростью до 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление прогнозируется выше нормы, добавила синоптик.

Вместе с тем в выходные, 14 и 15 ноября, в столице установится солнечная, сухая и морозная погода. Атмосферное давление в эти дни повысится до 753 миллиметров ртутного столба.

В выходные произойдет смена синоптических процессов. В субботу погоду определит южная окраина циклона, центр которого с Финского залива направится к Белому морю, а в воскресенье погоду сформирует антициклон с юга.

