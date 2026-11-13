Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 07:48

Происшествия

В Ростовской области за ночь уничтожили более 120 беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

В Ростове-на-Дону и десяти районах Ростовской области минувшей ночью сбили более 120 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере МАХ.

По его данным, беспилотники уничтожили в Ростове-на-Дону и Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Усть-Донецком, Шолоховском, Азовском и Чертковском районах.

В результате атаки в Ростове пострадал мужчина. Его доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в Октябрьском районе города для жителей поврежденного многоквартирного дома организовали пункт временного размещения.

Всего в Ростове повреждения получили пять многоквартирных домов. В одном из районов произошло возгорание, которое уже ликвидировали. Еще один пожар, в производственном помещении Советского района, также потушили.

В Азовском районе пострадали пять частных домов. Информация о последствиях атаки в области уточняется.

В регионе сохраняется беспилотная опасность. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам. Кроме того, в Ростовской области продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников и публикацию таких материалов в интернете.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении 133 беспилотников над регионом за вечер и минувшую ночь. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, на местах работают оперативные группы.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика