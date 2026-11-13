В Ростовской области за ночь уничтожили более 120 беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

В Ростове-на-Дону и десяти районах Ростовской области минувшей ночью сбили более 120 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере МАХ.

По его данным, беспилотники уничтожили в Ростове-на-Дону и Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Усть-Донецком, Шолоховском, Азовском и Чертковском районах.

В результате атаки в Ростове пострадал мужчина. Его доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в Октябрьском районе города для жителей поврежденного многоквартирного дома организовали пункт временного размещения.

Всего в Ростове повреждения получили пять многоквартирных домов. В одном из районов произошло возгорание, которое уже ликвидировали. Еще один пожар, в производственном помещении Советского района, также потушили.

В Азовском районе пострадали пять частных домов. Информация о последствиях атаки в области уточняется.

В регионе сохраняется беспилотная опасность. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам. Кроме того, в Ростовской области продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников и публикацию таких материалов в интернете.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении 133 беспилотников над регионом за вечер и минувшую ночь. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, на местах работают оперативные группы.