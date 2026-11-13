Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе почти за пять млн долларов

Фото: кадр из фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории"/режиссер – Гарет Эдвардс; производство – Allison Shearmur Productions, Black Hangar Studios, Lucasfilm Ltd.

Реквизит из культовой киносаги "Звездные войны" установил рекорд на рынке коллекционных предметов. Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка в США за 4,875 миллиона долларов. Об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions.

В заявлении отмечается, что эта продажа стала мировым рекордом стоимости для любого предмета коллекционирования, связанного с франшизой "Звездные войны".

Меч использовали во время съемок фильмов "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". В этих картинах оружием владел Дарт Вейдер – рыцарь-джедай, перешедший на темную сторону Силы.

Ранее браслет с сапфиром из коллекции дома Романовых продали на аукционе Sotheby's в Женеве за 4,9 миллиона долларов (около 411 миллионов рублей). Итоговая цена лота более чем вдвое превысила верхнюю границу первоначальной оценки.