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Европейский союз пока не представил конкретных инициатив, которые могли бы стать основой для мирного урегулирования украинского конфликта. Вместо этого европейские лидеры выдвигали ультиматумы, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом он рассказал газете "Известия".

"Звучали только какие-то ультиматумы, требования, либо абсолютно неадекватные заявления со стороны ряда европейских лидеров", — сказал Мирошник.

Дипломат обратил внимание на противоречие между заявлениями Евросоюза о стремлении к миру и его финансовой поддержкой Украины. По словам Мирошника, Еврокомиссия выделяет средства на продолжение конфликта, одновременно претендуя на роль миротворца.

Мирошник также напомнил, что 30 октября Еврокомиссия внесла в Совет ЕС предложение о предоставлении Украине оставшейся части кредита в размере 45 миллиардов евро на 2027 год. Речь идет о транше в рамках ранее согласованного займа на общую сумму 90 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что страны G7 с начала 2026 года предоставили Украине кредиты на 10,5 миллиарда долларов. Средства выделили за счет доходов от замороженных российских активов. Общий объем выплат по этой схеме приблизился к 50 миллиардам долларов.