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Страны, которые выступают против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, пренебрегают принципами Олимпийской хартии. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

По словам главы государства, некоторые зарубежные спортивные федерации отказываются проводить матчи с российскими командами под давлением своих правительств.

"Мы же в контакте со многими национальными федерациями. Они объясняют просто – они находятся под давлением своих правительств и вынуждены действовать таким образом", – сказал Путин.

Президент также указал на необходимость продолжать отстаивать права российских спортсменов легальными методами. Он отметил, что страны, выступающие за соблюдение демократических институтов, сами нарушают эти принципы, когда ограничивают права спортсменов из России.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит последовательно и спокойно добиваться соблюдения своих интересов в мировом спорте.

Ранее канадские власти уведомили Федерацию хоккея Канады и Международную федерацию хоккея (IIHF) о намерении не выдавать визы российским хоккеистам для участия в турнире. По информации СМИ, ограничения коснутся и игроков, у которых уже есть действующие визы для выступления за канадские клубы. Они не смогут сыграть за сборную России даже в нейтральном статусе.

Позднее представительница МИД России Мария Захарова заявила, что Канада утратила моральное право на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2027 года после решения по российским спортсменам.