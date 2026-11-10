В IIHF выразили надежду на добровольный отказ России от участия в молодежном ЧМ по хоккею

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Международная федерация хоккея (IIHF) рассчитывает, что сборная России сама решит не участвовать в молодежном чемпионате мира в 2027 году. Об этом заявил глава Федерации хоккея Швеции и член совета IIHF Андрес Ларссон, передает Iltalehti.

При этом он не смог привести в пример обстоятельства, при которых спортсмены из России могли бы добровольно отказаться от участия в соревнованиях. Ларссон добавил, что вопрос о вероятных причинах такого решения лучше задать российской стороне.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные до турниров. Однако в Международной федерации хоккея заявили о несогласии с таким решением и планах оценить порядок его исполнения.

После этого сборные Чехии, Норвегии, Швеции, Латвии, Финляндии и Дании решили бойкотировать матчи против россиян. Канада, в свою очередь, заявила, что не будет выдавать спортсменам из России и Белоруссии визы для участия в соревнованиях на своей территории.

Через некоторое время CAS еще раз указал на отсутствие у Международной федерации хоккея необходимых доказательств для обоснования недопуска российских спортсменов к турнирам. После этого IIHF направила участникам молодежного чемпионата мира 2027 года измененное расписание, в котором сборная России заняла место команды Норвегии.