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10 ноября, 15:55

Шоу-бизнес

Билеты на предстоящий концерт Долиной в Подмосковье почти распроданы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Билеты на сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной "Юбилей в кругу друзей", который состоится 11 ноября в Коломне, почти распроданы. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее продюсер певицы Сергей Пудовкин рассказал, что в ходе выступления она собирается сделать "серьезное и важное" заявление. По его словам, оно будет адресовано не только зрителям в зале.

По данным на 14:45 (по московскому времени) из 593 мест в зале коломенского дома культуры "Тепловозостроитель" к продаже были доступны менее 5% билетов. Цены начинаются от 1,9 тысячи рублей за место на балконе и достигают 3,9 тысячи рублей за место в партере.

Ранее стало известно, что продажи билетов на сольные концерты Долиной приостановлены. Несколько выступлений 2026 года оказались отменены, в частности концерт 11 ноября в Коломне, а даты в Брянске и Обнинске пропали из онлайн-сервисов, но еще значились на сайте певицы.

Позже сама артистка объяснила, что решение отменить сольные концерты до конца года приняла лично, поскольку ей нужна передышка, чтобы отдохнуть и подготовить новую программу.

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