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10 ноября, 15:39

Политика

В Болгарии протестующие забросали кортеж фон дер Ляйен яйцами и овощами

Фото: dunavmost.com

В болгарском городе Варна несколько десятков человек вышли на акцию против визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Во время протеста участники бросали в сторону ее кортежа куриные яйца, овощи и фрукты, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Митинг прошел возле Высшего военно-морского училища имени Николая Вапцарова под лозунгом "Варна хочет мира, а не войны!". Акцию организовали сторонники партии "Возрождение". Они выступили против возможного вовлечения Болгарии в военный конфликт и потребовали, чтобы глава Еврокомиссии покинула страну.

В Варне фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Помимо переговоров, в рамках визита фон дер Ляйен в Варну был запланирован еще ряд мероприятий, однако ранее Радев отменил их. Такое решение приняли после крупного ДТП на автомагистрали "Фракия", где столкнулись более 50 автомобилей и автобус. В результате аварии, произошедшей в густом тумане, погибли не менее 10 человек, многие получили травмы.

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