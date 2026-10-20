FT: в ЕС возмутились превышением полномочий фон дер Ляйен во внешней политике

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В европейских столицах растет недовольство главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ее упрекают в превышении полномочий, речь идет о внешней политике Евросоюза, сообщает News.ru со ссылкой на Financial Times.

По данным СМИ, Италия требует, чтобы решения по внешней политике ЕС жестко закреплялись за национальными правительствами. Это происходит перед реорганизацией Европейской службы внешних действий.

В издании напомнили о двух инициативах фон дер Ляйен: "ассоциированном членстве" для Канады и создании Европейского совета безопасности. Обе идеи встретили сопротивление. В сообществе опасаются, что эти проекты продублируют функции НАТО.

Италия добивается реформ для усиления национального контроля над внешней политикой и обороной. Власти страны считают, что тесное взаимодействие с государствами-членами необходимо, чтобы мобилизовать ресурсы, активы и экспертизу.

По словам дипломатов, цель таких изменений – не допустить узурпации полномочий Еврокомиссией и сохранить институциональный баланс в ЕС.

Ранее европейские дипломаты обвинили председателя Европейского совета Антониу Кошту в потере контроля над переговорами лидеров Евросоюза (ЕС). По словам одного из неназванных дипломатов, Кошта совершенно не умеет "чувствовать настроения в зале".

Другой источник издания пожаловался, что председатель Евросовета не способен организовать обсуждение. Вместо эффективных переговоров он заставил лидеров ЕС потратить полдня на редактирование собственных высказываний.

