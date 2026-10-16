Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому продолжить санкционное давление на Россию

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС сохранить все действующие ограничения против России и ускорить подготовку нового пакета санкций. Об этом она сообщила по прибытии на второй день саммита Евросоюза в Брюсселе в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и главы Евросовета Антониу Кошты.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия продолжит интенсивную работу над 22-м пакетом антироссийских мер. Совместно с Коштой она также подтвердила намерение продолжать поставки оружия Украине и оказывать ей поддержку столько, сколько потребуется. После коротких заявлений оба политика покинули площадку, не став отвечать на вопросы журналистов.

Ранее фон дер Ляйен также предложила запретить въезд в страны ЕС гражданам, проходившим службу в российской армии после начала СВО в 2022 году. В Брюсселе подтвердили, что уже разрабатывают соответствующие визовые ограничения.

В российском МИД эту инициативу раскритиковали, подчеркнув, что, хотя вопросы миграционной политики остаются прерогативой государств, подобные меры не должны быть дискриминационными.